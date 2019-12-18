Почему в Германии попросили США «отойти в сторону» в газовом споре Украины и РФ

Действия США в поддержку Украины по вопросам газового транзита из РФ в Европу не радуют немецкий бизнес и обслуживающих его политиков. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

США не должны вмешиваться

Соединенные Штаты с их собственными интересами должны отойти в сторону в газовом споре между Украиной и Российской Федерацией, только так можно приблизить заключение нового соглашения о транзите газа из России. Об этом РИА Новости заявил представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре.

«Не хочу спекулировать на шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита», — заявил Котре.

Кроме того, немецкий политик обратил внимание, что параллельное противодействие Киева в отношении необходимого дня европейского газообеспечения трубопровода «Северный поток — 2» «крайне несправедливо, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину».

«Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И «Северный поток — 2» вскоре будет введен в эксплуатацию», — заявил депутат.

Далекая от ЕС позиция

Как отметил Владимир Соловейчик, немецкие промышленники и финансисты и отражающие их интересы политические партии настроены на взаимовыгодную торговлю с РФ. Позиция Украины, крайне далекая от интересов Германии и Евросоюза в целом, весьма неконструктивная, она их раздражает.

«Действия США в поддержку украинцев по вопросам газового транзита из РФ в Европу тоже немецкий бизнес и обслуживающих его политиков не радуют. Американский сжиженный газ вместо покупаемого в РФ обойдется им куда дороже», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что немецкие юридические лица являются акционерами ОАО «Газпром». Поэтому они заинтересованы в росте капитализации его акций, что невозможно без бесперебойного транзита российского газа в Европу «вне зависимости от настроения и состояния психики тех или иных руководящих украинских политиков».

«Поэтому позиция немецких политиков в бундестаге и носит столь ярко выраженный характер. Данный подход служит интересам немецкой экономики и, с этой точки зрения, является реалистическим и здравомыслящим», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее поступила информация о том, что украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из РФ через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики.

Однако позже «Нафтогаз» опроверг информацию, что РФ и Украина смогли достигнуть предварительного соглашения по транзиту газа из РФ.