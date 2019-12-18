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Украина запретила своим гражданам ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Украина запретила своим гражданам ездить в Россию по внутреннему паспорту

Киев, 18 декабря. Граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Правительство страны обязало украинцев использовать только загранпаспорта для поездок в Россию. Украина запретила своим гражданам ездить в РФ по внутреннему паспорту.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — говорится в записи Гончарука в его Telegram-канале.

Глава украинского правительства пояснил, что проверять сведения загранпаспортов будут с помощью специальных приборов. По его словам, это сократит время прохождения пограничного контроля. При этом Киев оставил возможность для граждан, приезжающих из России на Украину, использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти Украины ограничивают украинцев в общении с Россией, несмотря на обещание президента страны Владимира Зеленского прекратить эту практику.

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