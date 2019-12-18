Более полумиллиона российских школьников присоединились к «Культурному марафону»

Москва, 18 декабря. Участие в «Культурном марафоне» приняли более 500 тысяч российских школьников разного возраста, сообщили организаторы проекта — Министерство просвещения России, министерство культуры и компания «Яндекс».

Марафон проводился с 1 октября по 1 декабря. По словам министра культуры России Владимира Мединского, его результаты превзошли все ожидания.

«Нам даже пришлось на две недели продлить сроки его проведения. Почти 600 тысяч человек стали участниками акции — это больше, чем в других аналогичных проектах, — заявил глава Минкультуры. — Такой результат говорит о большом интересе школьников к театру, кино, музыке, архитектуре — искусству в целом».

Онлайн-тест прошли 592 тысячи человек. Уточняется, что проверить свои знания решили не только школьники, но и взрослые — 80 тысяч человек.

Организаторы марафона попросили ответить школьников на вопросы об их увлечениях. Как оказалось, предпочтение ученики российских школ отдают прослушиванию музыки (36%) и просмотру мультфильмов и кино (35%). По-прежнему популярным остается чтение книг — об этом заявили 16,4% респондентов.

«Отрадно, что из этого списка не уходит чтение книг, — заметила министр просвещения России Ольга Васильева. — Сегодня многие наши шаги направлены именно на то, чтобы повысить интерес ребят к литературе, к книге в руках, и такой марафон — еще один действенный механизм».

В марафоне приняли участия многие популярные деятели сферы культуры, в частности режиссер Тимур Бекмамбетов, певица Елка, группа «Би-2», продюсер Александр Роднянский и многие другие.