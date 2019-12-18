Песков подтвердил, что в Кремле работают над изменением статьи 210 УК РФ

Москва, 18 декабря. Тема ограничения применения статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) к предпринимателям обсуждалась на некоторых встречах в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний, и сейчас завершается формулирование позиций. Я не буду ничего предвосхищать, пусть эта работа будет завершена, и будет уже готово конкретное предложение. <…> Конкретной даты нет. Здесь какого-то дедлайна не может существовать. Но работа действительно ведется», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Верховный суд РФ согласовал с администрацией президента изменения в статью 210.

Ранее заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов заявил, что суд поддержал идею ограничить применение статьи 210 УК РФ к предпринимателям. По его словам, нужно попытаться сформулировать в данной стате «норму о нераспространении ее действия на руководителей и сотрудников организации, которая осуществляет обычную экономическую или иную деятельность, не имеющую отношения к профессиональной преступной деятельности».