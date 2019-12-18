США с помощью фейков и захвата нефти препятствуют возвращению беженцев в Сирию

Соединенные Штаты и их союзники по коалиции продолжают искажать информацию об обстановке в Сирии, что существенно тормозит возвращение беженцев на родину, сообщили представители межведомственных координационных комитетов России и САР. Другие подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Легитимные сирийские власти при поддержке РФ ведут масштабную работу по стабилизации жизни в стране. Это подтверждают и структуры ООН, которые признают, что созданные Дамаском условия проживания для возвращающихся в САР вынужденных переселенцев соответствуют всем международным гуманитарным правилам. Несмотря на это, США не прекращают дезинформировать общественность по поводу ситуации в стране, говорится в коммюнике штабов России и Сирии.

Подобные действия Вашингтона препятствуют процессу возвращения сирийских граждан в свои дома. Кроме того, как подчеркивается в заявлении, для прикрытия своего незаконного пребывания в САР и с целью дальнейшего сохранения нефтегазовых месторождений в зоне своей оккупации за Евфратом американцы всеми способами стараются поддерживать тлеющие очаги нестабильности в Сирии.

«Безусловно, США своей деятельностью в САР затягивают там ситуацию войны. Причем как на информационном, так и на военно-политическом уровне. Очевидно, Соединенные Штаты будут и дальше пытаться сохранять такой курс, направленный против Асада (президент Сирии Башар Асад. – Прим. ФАН), а также России и Ирана, которые поддерживают законную власть в стране и стремятся к урегулированию обстановки там», – предположил наш собеседник, военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Тем не менее он не исключает, что руководство Сирии в скором времени перейдет к более решительным действиям, чтобы положить конец преступлениям Вашингтона, которые не дают стране полноценно запустить послевоенную реконструкцию.

«Конечно, РФ и САР продолжат публично высказываться о разрушающей роли американцев в Сирийской Арабской Республике, однако США, скорее всего, продолжат игнорировать эти заявления о незаконности их действий. ООН в данном случае вряд ли сможет на что-то повлиять. Поэтому можно ожидать, что Дамаск скоро приступит к подготовке непосредственно действий, направленных на выдавливание американских войск с северо-востока Сирии и прекращение оккупационной политики Вашингтона», – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что само присутствие американцев в САР, а тем более в зоне концентрации крупнейших в стране нефтяных и газовых полей, серьезно травмирует экономику Сирии в условиях, когда ей, наоборот, нужны большие мощности для глобального возрождения. Все это, естественно, влияет и на ход возвращения беженцев на родину.

«Разумеется, когда государство не может пользоваться своими запасами нефти, процесс восстановления значительно затрудняется. Притом США сохраняют «черный рынок» энергоресурсов, что тоже, бесспорно, подрывает государственную экономическую политику САР. Кроме того, отсутствие полного контроля Дамаска над своей территорией ввиду этой интервенции Штатов развязывает руки террористическим группировкам и антиправительственным курдским бандформированиям, которые воюют против установления централизации власти и восстановления суверенитета Сирии. Поэтому присутствие американцев, безусловно, мотивирует нестабильность в стране», – подытожил Борис Рожин.

Напомним, что в распоряжении журналистов Федерального агентства новостей появились доказательства того, что США имеют отношение к созданию, финансированию и поддержке запрещенного в России «Исламского государства»1. ФАН также узнал, что журналисты известных либеральных СМИ, в частности сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, сотрудничают с боевиками, а беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать с ними связь. Кроме того, США организовали в нашей стране целую сеть СМИ, которые распространяют «вбросы» сирийских боевиков.

Совсем недавно ФАН также выпустил большой материал, который раскрывает реальные масштабы эффективной антитеррористической операции России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.