Кремль заявил о продолжении работы Москвы и Минска по согласованию «дорожных карт»

Москва, 18 декабря. Россия и Белоруссия продолжают работу по согласованию «дорожных карт». Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какой будет формат встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в предстоящую пятницу​​​, Песков отметив, что «рабочий».

В ответ на уточняющий вопрос, удалось ли Москве и Минску продвинуться в согласовании «дорожных карт», пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что в настоящее время «ведется работа во исполнение тех поручений», которые лидеры двух государств дали по итогам встречи в Сочи.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в российской столице. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». В общей сложности идет работа по разработке 31 проекта «дорожных карт» в различных сферах.

В начале текущего месяца главы правительств двух стран провели переговоры в Сочи, после чего состоялась встреча Путина и Лукашенко. В результате несогласованными остались восемь отраслевых «дорожных карт», сообщал посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.