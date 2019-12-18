Эксперт считает, что истребитель Су-57 мог испытывать в Сирии двигатели второго этапа

Военный эксперт Андрей Красноперов предположил, что Су-57 в Сирии могли проводить разведку и испытывать двигатели второго этапа или «изделие 30».

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап «обкатки» в Сирийской Арабской Республике.

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал он.

Комментируя заявление Герасимова, военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что «обкатка» самолета вряд ли включала в себя участие в непосредственных боевых действиях.

«Боевые действия в Сирии затихли, то есть прошла самая горячая пора, когда авиация наносила постоянные удары по скоплениям террористов, поэтому вряд ли новейшие истребители использовались в таком качестве. Да, очаги остались, но Су-57 спокойно мог проводить разведку местности, вести радиоразведку. Пилоты новейших истребителей могли следить за теми же американцами, которые там еще остались, могли заниматься охраной воздушного пространства», — пояснил эксперт.

Примечательно, что 21 февраля 2018 года в Сирию на авиабазу «Хмеймим» также были переброшены два истребителя Су-57. Тогда в рамках испытаний самолета в реальных боевых условиях тестировались системы вооружения, возможности бортового радиолокационного оборудования, а также возможность и степень обнаружения российского истребителя радарами самолетов F-22 и F-35.

«Сейчас же могли проходить проверку работоспособности так называемые двигатели второго этапа. Слышал, раньше они уже испытывались в составе летающей лаборатории, а теперь, возможно, их решили обкатать в песках. Так проверяются режимы работы двигателей при высоких температурах, ведь когда большой плюс, тяга двигателей падает, компрессору тяжелее сжать воздух, что очень серьезно сказывается на пилотажных свойствах машины. Это тоже испытание, а Сирия — шикарный полигон», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, «изделие 30» или двигатели второго этапа для Су-57 представляют собой полностью новую, а не модернизированную силовую установку с новыми вентиляторами и системой управления к ним. По словам представителя АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», в двигателе внедрено «много новшеств, которые в некоторых случаях не имеют и близкого аналога в мире». Первый полет Су-57 с двигателем «изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года.

Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.