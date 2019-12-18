Песков назвал главным событием открытие железнодорожной части Крымского моста

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал запланированное не декабрь открытие железнодорожной части Крымского моста главным событием 2019 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я бы сказал, что главное еще произойдет. Это Крымский мост — то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение. Думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны с развитием страны», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что международные события тоже остаются в поле внимания. О каких конкретно событиях идет речь, официальный представитель Кремля уточнять не стал.

Напомним, что ранее компания «Яндекс» назвала топ-10 персон, которых чаще всего искали в Сети россияне в этом году, и топ-10 событий. Среди персон чаще всего в поисковые запросы попадали президент Украины Владимир Зеленский, выпустивший новый проект гейм-дизайнер Хидео Кодзима, выступившая перед мировыми лидерами в ООН эко-активистка Грета Тунберг и американский актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в нашумевшем фильме «Джокер».

Из событий, которыми чаще всего интересовались россияне, «Яндекс» привел в пример президентские выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, несогласованные митинги в Москве и крушение самолета Superjet 100 в «Шереметьево».