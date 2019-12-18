Песков объяснил награждение министра спорта орденом Александра Невского

Москва, 18 декабря. Руководитель Министерства спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского за проведение первенства мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Действительно он был награжден, это связано с чемпионатом мира по футболу. Точную дату я не могу вам сказать. Это было какое-то время назад», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, была отмечена отличная работа спортивного ведомства РФ, которая привела к тому, что «Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу».

Он также обратил внимание на то, что награждение произошло до решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), по результатам которого Россию на четыре года отстранили от участия в международных стартах на фоне допингового скандала.

Напомним, мундиаль 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступила вице-чемпиону ЧМ — команде Хорватии.

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) подчеркивало, что Россия провела лучший в истории турнира мундиаль.