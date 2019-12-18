«Гатчинскому Мэнсону» грозит до 20 лет лишения свободы. ФАН-ТВ

46-летнему жителю Ленинградской области Андрею Бовту грозит до 20 лет лишения свободы. Ситуацию прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленобласти по взаимодействию со СМИ Юлия Матолыгина.

«В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ряду статей уголовного кодекса в отношении жителя деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. Следствие инкриминирует ему четыре статьи уголовного кодекса. Это изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; это совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении того же лица; а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 131, 132, 222 и 222.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи по этим преступлениям, в частности половым, предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следователи пообщались и с подозреваемым, и с матерью пострадавшей девочки, также нами была допрошена уже несовершеннолетняя потерпевшая с участием педагога-психолога, допрошены другие члены семьи, также допрошены иные свидетели, имеющие отношение к данной семье», — заявила Юлия Матолыгина.