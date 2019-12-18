«Яндекс» назвал топ-20 самых популярных поисковых запросов за год

Москва, 18 декабря. Компания «Яндекс» назвала топ-20 самых популярных поисковых запросов, которые россияне делали в 2019 году.

Что касается конкретных персон, то жители РФ чаще всего интересовались новостями, связанными с президентом Украины Владимиром Зеленским, легендарным гейм-дизайнером Хидео Кодзимой и шведской школьницей-экоактивисткой Гретой Тунберг.

Отметим, что Зеленский постоянно попадал в новостные сводки в связи с подготовкой и проведением переговоров в «нормандском формате», во время которых украинский президент впервые встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Создатель знаменитой серии Metal Gear и основатель игрового жанра стелс Хидео Кодзима привлек к себе внимание благодаря выходу его новой игры Death Stranding и визиту в Россию. А Грета Тунберг выступила в ООН с крайне эмоциональной речью, в которой обвинила мировых лидеров в пренебрежительном отношении к окружающей среде.

Далее идет американский актер Хоакин Феникс, ставший популярным после фильма «Джокер», где он сыграл главную роль, певица Билли Айлиш, актер Али Эрсан Дуру, юрист ФБК Любовь Соболь, актер Антон Батырев, актриса Александра Никифорова и спортсмен Михаил Кокляев, сообщает телеканал 360.

В десятку тем, которые чаще всего искали в Сети россияне, попали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, несанкционированные митинги в Москве, крушение самолета Superjet 100 в «Шереметьево», ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое ТВ, концерт Билли Айлиш в России, отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, запуск Московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова, пишет РИАМО.