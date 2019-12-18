Кремль оценил заявление Генштаба РФ о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Генштаба ВС РФ о подготовке НАТО к масштабному конфликту.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО свидетельствуют о целенаправленной подготовке альянса к масштабному вооруженному конфликту.

Песков отметил, что заявление главы Генштаба ВС РФ является мнением профессионала, которое основывается на анализе объективных данных. Он также добавил продвижение НАТО к границам РФ вызывает обеспокоенность у российской стороны.

«В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения, конечно, администрация президента не может. Но то, что, скажем так, военная экспансия… военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжающаяся вызывает обеспокоенность, и это не секрет, это тоже хорошо известно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что приближение НАТО к российским границам представляет прямую угрозу безопасности РФ.

Ранее в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Туркмении Владимир Путин заявил о необходимости обсудить предстоящие масштабные учения НАТО. При этом глава государства подчеркнул, что Москва негативно оценивает учения НАТО у границ РФ. Российский лидер также напомнил, что недавно Россия проводила собственные масштабные военные учения, однако маневры прошли не у границ НАТО.