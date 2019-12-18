Путин посвятит день подготовке к большой пресс-конференции по итогам года

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин занимается подготовкой к большой пресс-конференции по итогам года, которая состоится в четверг. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент работает в плане подготовки к пресс-конференции. Сегодня пока не планируется телефонных разговоров. День с отсутствием публичных мероприятий», — пояснил официальный представитель Кремля.

Первый канал заложил на проведение пресс-конференции три часа, однако мероприятие вполне может затянуться. Так, например, в прошлом году Путин отвечал на вопросы журналистов 3 часа 43 минуты, а в 2017 году — 3 часа 40 минут. Самая короткая встреча президента с представителями прессы прошла в 2001 году и продолжалась всего полтора часа. Это была первая пресс-конференция Владимира Путина как президента РФ.

Ожидается, что в ходе беседы с журналистами будут затронуты вопросы об экономической и социальной ситуации в стране, об отношениях России с западными странами, об успехах в урегулировании внутриукраинского вооруженного конфликта и о недавнем отстранении РФ от участия в международных соревнованиях по подозрению в допинговых нарушениях.