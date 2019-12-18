Округа США создают вооруженное ополчение для отпора беззаконию демократов

В США нарастает противостояние между сторонниками и противниками свободного владения оружием, которое гарантируется второй поправкой к американской конституции.

Нынешняя ситуация выглядит предельно противоречиво: Конгресс и власти целого ряда «голубых» штатов, где большинство — за представителями Демократической партии, требуют ужесточения оружейного законодательства. Однако даже там целый ряд графств принимают подзаконные акты, которые опираются на вторую поправку — и тем или иным способом закрепляют право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия.

В ситуации разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Дилемма второй поправки

Право американских граждан на свободу законного обращения с огнестрельным оружием гарантирует вторая поправка к конституции США. Она была принята в 1789 году и вступила в силу спустя два года, войдя в знаменитый Билль о правах. Полностью она звучит так: «Для безопасности свободного государства необходима хорошо устроенная милиция, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».

Определение «милиции» во второй поправке относится не к государственному органу, имеющему функции советской милиции. Не касается она и современной полиции США. В тексте поправки слово «милиция» употреблено в своем оригинальном значении — «ополчение». Фактически это местные силы правопорядка, на которые опирались отдельные графства и штаты в Войне за независимость, а затем — в попытке ограничить произвол нарождающихся федеральных властей в момент формирования объединенного государства.

Сегодня часть этих функций выполняет Национальная гвардия США, часть унаследовали шерифы на местах, а в целом классической американской милиции, о которой говорит вторая поправка, на постоянной основе не было уже давно.

Отсюда, кстати, и противоречие в трактовке второй поправки. Поскольку в Америке действует прецедентное право, получилось так, что с момента принятия поправки суды различных штатов вынесли множество ограничивающих толкований, размыв понятия «милиция», «право народа», «хранить и носить оружие» и даже «не должно нарушаться». В итоге на сегодняшний день в различных штатах возник целый спектр разрешительных и запретительных процедур, касающихся оружия: от драконовских законов в Массачусетсе и на Гавайях до предельно либерального законодательства Мэна, Луизианы и Аляски.

Традиционно сторонниками ужесточения оборота оружия выступают политики-демократы, в то время как республиканцы обычно являются поборниками второй поправки в ее максимально близком к оригиналу прочтении. Это переносит споры между двумя лагерями толкователей второй поправки в политическую сферу. В рамках «коллективного» подхода, который более близок демократам, считается, что право хранить и носить оружие должно быть оставлено лишь в «хорошо организованном ополчении (милиции)». А вот «индивидуальный» подход, который больше эксплуатируют республиканцы, конституционное право хранить и носить оружие максимально расширяется до возможности любого гражданина США реализовывать его в частном порядке, без опоры на общественные структуры.

В последние годы, на фоне целого ряда резонансных массовых убийств, в том числе в школах и университетах, демократы перешли к требованию введения максимально жесткого запрета на продажу, оборот, хранение и ношение огнестрельного оружия. И, в попытке противостоять такого рода ограничивающим инициативам, сторонники второй поправки неожиданно обратили против демократов их собственный, «коллективный» подход, подняв на щит аргумент «хорошо организованной милиции».

Прецедент в Виргинии

После победы на последних выборах в американский Конгресс представители Демпартии снова вернулись к идее ужесточения оружейного законодательства. В этом августе они презентовали федеральный закон, который подразумевал введение всеобщих проверок для покупателей оружия, создание национальной базы владельцев «огнестрела», принятие «индикаторов риска» для оценки желающих его приобрести, а также полный запрет на полуавтоматическое и штурмовое оружие.

Надо сказать, что подобные ограничительные меры вводились и в прошлом, хоть и частично. Так, с 1986 года в США запрещено продавать полностью автоматическое оружие. Впрочем, автоматы, пулеметы и другие виды автоматического оружия, выпущенные до запрета и находившиеся в частных руках, могли оставаться во владении и перепродаваться в частном порядке. В 1994 году на федеральном уровне было введено еще одно правило — магазины скорострельных винтовок ограничили лишь десятью патронами. Впрочем, и здесь законодатели пошли на аналогичную меру — разрешается владеть и перепродавать частным образом магазины, законно приобретенные до 1994 года.

Однако последние инициативы демократов вызвали самый широкий негативный резонанс, поскольку в предложенных ими законопроектах фактически не было оставлено никаких «лазеек». В них речь шла о полном запрете целых классов огнестрельного оружия и введении жестких ограничительных мер по всему спектру «пушек».

Особенно неприятной оказалась ситуация в Виргинии, где местные демократы решили «бежать впереди паровоза федералов» и внесли на первую сессию 2020 года одиозный законопроект под рабочим грифом SB64.

По мнению сторонников второй поправки, этот закон мгновенно превратит всех оружейных инструкторов в уголовных преступников, так как вводит уголовную ответственность за все учебные занятия по «огнестрелу», включая классы по обучению его скрытому ношению.

Кстати, вопрос скрытого ношения демонстрирует всю неоднозначность общественного ответа на массовые расстрелы последних десятилетий. К середине XX века запрет на скрытое ношение оружия был введен в большинстве южных штатов США — считалось, что к нему прибегают преступники. На Западном и Восточном побережьях скрытое ношение оружия официально не запрещалось, но получение соответствующей лицензии было сопряжено с массой сложностей. Ситуация начала меняться только после 1987 года, что совпало по времени с запретом на автоматическое оружие. Сегодня во всех 50 штатах скрытое ношение огнестрельного оружия разрешено, хотя во многих штатах для этого нужна лицензия. Однако ее получение было во многом упрощено, и на сегодняшний день в стране выдано около 19 млн лицензий на скрытое ношение.

Однако новый закон, который хотят принять демократы Виргинии, предлагает вовсе не разумные меры по защите против маньяков-убийц, прячущих ствол под одеждой. По мнению экспертов, новая инициатива «криминализирует даже отца, обучающего собственного сына использованию охотничьего ружья», и станет первым «кирпичиком» в заградительной стене демократов против огнестрела.

Ответ на подобные федеральные инициативы, поддержанные демократами в отдельных штатах, не заставил себя ждать. 3 декабря округ Тазвелл в Виргинии принял обеспечительную меру, объявив свою территорию «убежищем» для второй поправки.

Сам по себе этот случай не стал уникальным — до Тазвелла аналогичными мерами отметились 76 из 95 округов штата, а также 9 из 38 независимых городов. Исключительность Тазвелла состоит в том, что запрет на ограничение второй поправки в нем сделан с опорой на «оригинальное», изначальное ее прочтение, с упоминанием того самого «хорошо организованного ополчения».

Глава округа Эрик Янг пояснил в отдельном комментарии, почему для защиты от новых антиоружейных инициатив законодатели выбрали опору на народную милицию.

«Наша позиция заключается в том, что статья 13, раздел 13 конституции Виргинии оставляет отдельным округам право «распоряжаться ополченцами на местах». Поэтому округа, а не штат, определяют, какие виды оружия могут быть на их территории и кем они могут использоваться. Итак, мы «заказываем» ополченцев, чтобы каждый житель мог иметь оружие», — заявил Янг в своем выступлении.

Таким образом, если кто-либо из властей штата попытается отстранить окружного шерифа от занимаемой им должности как отказывающегося применять несправедливые нормы, чиновники столкнутся с законной милицией, которая будет состоять из реализующих свое конституционное право на оружие граждан.

Кроме того, власти округа заявили, что их новое постановление предусматривает введение курсов по скрытому ношению для любого жителя округа, который может на законных основаниях иметь оружие. А также сообщили, что призвали школы принять учебные программы по безопасности «огнестрела».

Схватка 2020 года

Решение Тазвелла создает опасный прецедент для всех Соединенных Штатов. По сути дела демократам предложили побороться с конституцией, причем сделать это открыто, через прямое отрицание и отмену второй поправки.



Учитывая «голубую» волну, которая сегодня поднимается в США против президента Дональда Трампа, такие действия сторонников оружия выглядят не чрезмерными. Всего месяц назад, 9 ноября, демократ Майкл Блумберг официально объявил, что собирается соперничать с Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

Шансы у Блумберга — отнюдь не нулевые: Соединенные Штаты сегодня разделены между демократами и республиканцами практически поровну, и победу на будущих выборах могут решить доли процентов в голосах избирателей или десяток голосов выборщиков. При этом сомневаться в возможностях самого Блумберга не приходится: его состояние оценивается в 52 млрд долларов, что почти в 17 раз больше, чем состояние Трампа, владеющего «всего лишь» 3,1 млрд долларов.

Политическое кредо Блумберга тоже известно: он считается умеренным демократом и выступает за участие США во всех международных соглашениях по контролю за климатом. В оружейном вопросе с ним тоже все предельно ясно: Блумберг официально поддерживает общеамериканское движение за контроль над продажей огнестрельного оружия, выступив одним из его основателей в 2014 году. В случае его победы на выборах антиоружейным инициативам демократов в Конгрессе или в отдельных штатах безусловно будет дан «зеленый свет».

Однако решение округа Тазвелл показывает: владельцы оружия и сторонники второй поправки не собираются сдаваться и продолжат давать отпор демократам. Они будут защищать свои свободы любым законным способом, включая «хорошо организованную милицию».