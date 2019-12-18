Европа прозревает в вопросе отношений с Россией, заявили в Совфеде

Евросоюз не готов к равноправным отношениям с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако ни одна серьезная проблема с обеспечением безопасности на европейском континенте не решится без участия России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Свое мнение глава МИД озвучил в статье «Соседи по Европе» для «Российской газеты», посвященной 30-летию со дня подписания Соглашения о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и европейскими сообществами.

По словам Лаврова, в Брюсселе сейчас пытаются поделить Европу на «настоящую» и на те страны, которым нужно еще заслужить «звание европейцев».

«В брюссельском лексиконе термин «Европа» окончательно стал синонимом «Европейского союза». Подается так, будто есть Европа «настоящая» — это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев». Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю», — отметил министр.

Европейский союз на деле оказался не готов к равноправию в отношениях с Россией, подчеркивает глава внешнеполитического ведомства. Однако, по его мнению, географически, исторически, экономически и культурно Россия остается неотъемлемой частью Европы.

«Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы — часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение — вплоть до Тихого океана», — указал Лавров.

С Сергеем Лавровым согласен Владимир Джабаров, который также обращает внимание, что, несмотря на попытки изоляции России в результате кризисных событий на Украине, «Европа потихоньку прозревает».

«Ранее Европа ставила ультиматум нашим постсоветским республикам, а именно — ассоциация с Евросоюзом или Таможенный союз с Россией, – отметил Джабаров. — Я думаю, что этот период уже прошел и показал свою полную непродуктивность. Более того, сейчас складывается тенденция, что, наверное, нужно искать сопряжение европейских и евразийских интеграционных процессов».

По словам члена Совфеда, так или иначе Россия — европейская страна, и без нее ни одна серьезная проблема Европы решена быть не может.

«Прежде всего это касается безопасности в Европе. Любые попытки ужесточения наших отношений с Евросоюзом чреваты очень тяжелыми последствиями. Европа это прекрасно понимает, и все больше европейских лидеров говорят о том, что с Россией нужно восстанавливать отношения во всех объемах», — объяснил сенатор.

Ранее Лавров рассказал, как позиция ЕС по Украине негативно сказывается на торговле с РФ. По его словам, товарооборот между Европой и Россией мог бы достигать сегодня 500 млрд долларов при изменении мнения руководства по украинскому кризису.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов также заявил, что «новое начало» возникнет в отношениях между Москвой и Брюсселем в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что «друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно».

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне украинского кризиса и воссоединения РФ с Крымом. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели санкции против страны. Российская Федерация неоднократно подчеркивала свою непричастность, называя обвинения Запада голословными.