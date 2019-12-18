Информацию о запуске ракет из жилых районов рядом с аэропортом «Митига» в Триполи проверит комиссия из ООН. Для этого накануне члены делегации приземлились в ливийской столице.

Представители Организации Объединённых Наций прилетели в расположенный в ливийской столице Триполи аэропорт «Митига». Группа накануне прибыла на захваченную террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) территорию. Они проверят распространившуюся информацию о запуске ракет из жилых районов, находящихся рядом с воздушной гаванью. В течение отведенного времени они проведут расследование для выяснения преступных действий триполитанских бандформирований.

Федеральное агентство подробно описывало, какие вооруженные группировки контролируют Триполи и северо-запад Ливии. В частности, аэропорт «Митига» находится под контролем бандитов из «Специальных Сил Сдерживания», известных как RADA. Эти бандиты входят в местное «МВД» так называемого ПНС. Ведомство возглавляет экстремист Фатхи Башага.

В возглавляемую Абд аль-Рауфом Каррой группировку входит 2 500 боевиков. Из них от 300 до 500 — бывшие участники различных террористических организаций. Среди них находится брат смертника, подорвавший себя на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Этот теракт 2017 года унес жизни более 20 человек и ещё 120 получили ранения.

ООН обвиняет RADA во многих преступлениях: нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях. Также известна их связь с запрещенным в России «Исламским государством»1.

Отметим, что преступная деятельность террористической группировки RADA получила широкую огласку во время задержания двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Бандформирование захватило их в мае этого года и до сих пор неизвестно, в каком состоянии они сейчас находится. При этом Фатхи Башага пытался обвинить россиян в попытке вмешательства в выборы, однако они даже не планировали проводиться. При этом двое граждан РФ действовали с полной согласованностью с триполитанскими «чиновниками».

Сейчас в Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», которую проводят силы Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Ее цель – освободить Триполи от боевиков. Последние месяцы этого года кампания вошла в новую фазу. Военные продолжают углубляться и укрепляться в столице, что вынуждает «власть» ПНС искать союзников в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.