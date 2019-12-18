Сближение России и Китая вызвало обеспокоенность у парламентариев Франции

Париж, 18 декабря. Совместные учения Китая и России, а также крупные поставки российских зенитно-ракетных комплексов вызывают беспокойство у некоторых представителей парламента пятой республики. Об этом заявила депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Франции Александра Валетта Ардиссон.

Она отметила, что КНР на сегодняшний день является крупнейшей страной-импортером российских зенитно-ракетных комплексов. Еще с 2014 года Китай купил около сотни подобных систем, что сделало эту восточную страну надежным партнером РФ в сфере обороны.

Она заявила, что общественность насторожило оттачивание боевых навыков во время мероприятия «Восток-2018» и общая работа Москвы с Пекином в ШОС, а также неожиданное патрулирование берегов Южной Кореи и Японии в июле 2019 года. Исходя из этого правительство Франции направило запрос министру обороны о рассмотрении последствий союза обеих стран для членов ЕС.

Ранее журналисты испанского издания El País выразили опасения, что из-за несогласованности действий между членами Европейского союза Россия и Китай могут выиграть в борьбе за влияние в Средиземноморском регионе.