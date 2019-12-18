«Гатчинского Мэнсона» Андрея Бовта доставили в суд. ФАН-ТВ

Отца семейства Бовт 46-летнего Андрея доставили в Гатчинский городской суд. С минуты на минуту начнется заседание по избранию ему меры пресечения.

«Меня сознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом», — объяснил свое задержание многодетный отец.

Напомним, в понедельник его задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней дочери. Также в доме, где жила многодетная семья, обнаружили склад оружия. Ранее журналисты ФАН-ТВ выяснили детали жизни семейства Бовт в Химози.