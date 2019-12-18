«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Цюрих, 18 декабря. Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного вердикта по иску компании «Укрнафта» о взыскании свыше 44 млн долларов в качестве компенсации за «утраченные в Крыму инвестиции». Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского предприятия.

«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ», — следует из сообщения компании «Укрнафта».

По данным пресс-службы, кроме 44,4 млн долларов в рамках иска, решение по которому сперва было вынесено в середине апреля текущего года, инстанция также обязала Москву возместить свыше 150 тыс. долларов судебных издержек. Отмечается, что судебный вердикт «носит окончательный характер».

Ранее в «Укрнафте» сообщали, что на основании межправительственного соглашения между Киевом и Москвой об обоюдной защите инвестиций обратились в суд, поскольку после событий 2014 года в Крыму компания лишилась прав собственности на 16 АЗС и ряд административных помещений в регионе.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей проголосовали за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».