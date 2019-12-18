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Кремль отреагировал на санкции США против «Северного потока — 2»

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Кремль отреагировал на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 18 декабря. В Кремле рассчитывают, что строительство проекта «Северный поток — 2» будет завершено. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен», — отметил Песков, отвечая на вопрос, смогут ли западные рестрикции остановить «Северный поток — 2».

По его словам, действия США «не нравятся ни Москве, ни европейским столицам». Песков обратил внимание на то, что соответствующие действия США являются «непосредственным нарушением международного права и идеальным примером недобросовестной конкуренции».

Напомним, американский Сенат накануне проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены денежные средства на «противодействие России» в различных сферах и областях, антироссийские ограничения против «Северного потока — 2» и военная помощь киевским властям. Теперь документ должен поступить на подпись главе вашингтонской администрации Дональду Трампу.

Источник: Федеральное агентство новостей
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