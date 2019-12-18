Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в 2020 году

Москва, 18 декабря. Обеспечение роста экономики должно стать приоритетной задачей в работе Госдумы в 2020 году. Такое мнение озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин отметил, что в 2020-м году особое внимание будет уделено вопросам экономики.

«Мы считаем, что сейчас нужно всем уделить приоритетное внимание созданию условий для развития экономики. Президент задачу поставил. И все есть для того, чтобы ее решить. Цели определены. Мы должны обеспечить рост экономики не ниже среднемировых темпов», — рассказал он.

Это значит, что экономика должна расти выше 3% ежегодно, уточнил спикер Госдумы. В России она растет на уровне 1–2%, добавил он.

«Конечно, чтобы достичь этих показателей, правильно было бы стимулировать развитие отдельных отраслей, что мы как раз и делаем, рассматривая [сегодня] проект о виноградорстве и виноделии», — заметил парламентарий.

По словам Володина, речь идет фактически о создании новой отрасли и возможности решить задачу импортозамещения.

«60% импорта в этой сфере. Задумайтесь. Огромное количество рабочих мест можно создать. Это отчисления в бюджет и качественная продукция, наша отечественная. Наши климатические условия позволяют решить эту задачу», — подытожил он.

Напомним, законопроект о виноделии Госдума планирует рассмотреть в среду в третьем, окончательном, чтении.