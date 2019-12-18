МИД РФ призвал Киев не искажать договоренности лидеров «нормандской четверки»

Москва, 18 декабря. Россия рассчитывает, что украинская сторона ответственно подойдет к выполнению Минских соглашений и не будет искажать договоренности лидеров стран «нормандского четверки». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве напомнили, что 12 декабря Верховная рада Украины продлила на год закон об особом статусе Донбасса, а 13 декабря украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента поправки в конституцию о децентрализации власти. В МИД РФ подчеркнули, что действия властей Украины соответствуют духу Минских соглашений, однако они не предполагают введения особого статуса Донбасса, который является одним из ключевых пунктов минских договоренностей.

«Ряд устаревших положений украинского закона об особом статусе Донбасса требует корректировки, а в проекте конституционных поправок на Украине, вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на ответственный подход Киева к выполнению Минских соглашений. МИД РФ призвал украинскую сторону избегать подмены понятий и искажения договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран «нормандской четверки».

«Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе», — добавили в МИД РФ.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.