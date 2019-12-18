Кот-д'Ивуар выслал симпатизирующую РФ активистку в преддверии визита Макрона

Москва, 18 декабря. Активистку и лидера оппозиционной партии Кот-д'Ивуара «Свобода и демократия за республику» Натали Ямб выслали из страны без объяснения причин, однако произошло это в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Абиджан. Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН, доктор исторических наук Василий Филиппов отметил, что эта ситуация не вызывает удивления: Ямб критически относится к президенту Франции, а лидер Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, в свою очередь, пытается выслужиться за давний «должок» перед Парижем.

Натали Ямб сообщили о ее депортации в Швейцарию ночью 3 декабря. Политики и журналисты назвали выдворение активистки «открытым подавлением оппозиции» со стороны Уаттары. Кроме того, известно, что Ямб неоднократно посещала Россию, и во время выступлений на парламентском форуме в Москве и на саммите Россия — Африка в Сочи она резко высказалась против неоколониализма и господства Франции над западноафриканским государством. МИД Франции отреагировал на видеозапись выступления Ямб, заявив, что «постколониальное господство» в Африке не более чем выдумки общественницы. Позже страница активистки в Википедии была удалена, а в конце ноября она получила повестку из полиции. Спустя несколько дней женщину вынудили покинуть страну.

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал активистку другом России. По его мнению, последствия этой дружбы стали для женщины роковыми.

«Она испытала на себе, что значит быть в дружеских отношениях с нашей страной и в целом — ярким общественным деятелем в Западной Африке», — сказал Малькевич, передает Nation News.

Он напомнил, что Натали Ямб на протяжении многих лет верой и правдой служила Кот-д’Ивуару, занимала высокие должности в бизнесе и посты на государственной службе, однако это не помешало властям выдворить ее из страны.

Сама Ямб объясняла репрессии в свой адрес участием в саммите Россия — Африка. Активистка также считает, что Кот-д'Ивуар до сих пор находится под «опекой» Франции.

Африканист Василий Филиппов, комментируя ситуацию, отметил, что почти все бывшие французские колонии так или иначе сохраняют свою зависимость от Парижа. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, в свою очередь, и вовсе обязан своим назначением французским спецслужбам.

«Нынешний президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара был приведен к власти штыками французского спецназа — и это было откровенным вмешательством во внутренние дела», — отметил Филиппов.

По информации СМИ, Эммануэль Макрон в Абиджане собирался в том числе встретиться с местными студентами. Как сообщала пресса, Ямб планировала прийти на это мероприятие и задать президенту Франции несколько вопросов.

Василий Филиппов допустил, что высылка Натали Ямб из страны могла быть связана именно с этим обстоятельством: ее дружба с Россией неугодна «неоколониальной» Франции. Кроме того, внутриполитическая деятельность активистки могла каким-то образом задеть интересы президента Кот-д'Ивуара. Эксперт допустил, что «насолить» Алассану Уаттаре общественница могла еще до форума Россия — Африка, но ее выступление в Сочи стало поводом для высылки.