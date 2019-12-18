Дамаск, 18 декабря. Гуманитарная ситуация в сирийском лагере для беженцев «Эр-Рукбан» может заметно ухудшиться с наступлением холодов. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Ухудшение гуманитарной обстановки на фоне наступления холодов, дефицита продовольствия и воды может привести к значительному увеличению числа жертв среди населения лагеря», — отмечается в документе.

Не многим лучше дела обстоят в другом лагере для беженцев — «Аль-Хол» (провинция Хасака). На сегодняшний день там находится более 68 тыс. человек, что значительно превышает возможности лагеря. В результате не всем хватает продовольствия и питьевой воды.

Российская сторона уже неоднократно обращала внимание на ужасные условия в лагере «Эр-Рукбан». Беженцы испытывают нехватку медикаментов, продовольствия, воды и вынуждены жить в антисанитарных условиях, в результате чего здесь часто происходят локальные эпидемии. Ситуация осложняется тем, что США, которые захватили 55-километровую зону Ат-Танф, и подконтрольные им боевики не дают жителям лагеря покинуть его территорию.

Настоящие проблемы в «Эр-Рукбане» начались после того, как поблизости была создана военная база США «Ат-Танф». Официальной ее целью была борьба с террористами «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на самом деле ключевой задачей базы в было блокирование основной автомагистрали между Багдадом и Дамаском. Кроме того, «Ат-Танф» снабжает несколько террористических группировок, действующих в регионе.

Напомним, что группировка «Исламское государство» с 2014 по 2017 годы включительно контролировала ряд регионов Сирии. Федеральное агентство новостей провело большое расследование, в ходе которого установило, что США поддерживают боевиков ИГ1 оружием и деньгами. Кроме того, было установлено, что террористы ИГ вступали в контакт с сотрудников «Новой газеты» Денисом Коротковым.



Федеральное агентство новостей также выпустило третью часть из серии материалов про Сирию, в которой говорится о борьбе российских военных против боевиков в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.