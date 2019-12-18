Сирия, 18 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** спровоцировали возобновление вооруженного конфликта с САА в Идлибе. САА заняла новые территории на севере Хасаки. Террористы ИГ1 заявили о подрыве дома курдского радикала в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции джихадистов на юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате нападения боевиков «ан-Нусры» у города Аль-Мушейрифа на юго-востоке Идлиба; приступили к новому этапу работ по зачистке местности в Алеппо; перебросили подкрепление на запад Дейр-эз-Зора; заняли новые территории на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: спровоцировала новые столкновения с САА на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило о подрыве дома курдского боевика в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в городе Камышлы в Хасаке.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) приступила к проведению нового этапа работ по зачистке местности провинции от СВУ и боеприпасов, оставленных исламистами вооруженной оппозиции. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, в период с 8.00 до 14.00 инженерные подразделения САА будут задействованы в районах Баидин, Бустан аль-Баша, Аль-Халяк и Аль-Индарат в городе Алеппо. В то же время задачи по разминированию будут выполняться в деревнях Кафр-Кар и Сафира в окрестностях административного центра региона. Как известно, город и близлежащие территории были полностью зачищены от джихадистов в декабре 2016 года, однако следы их военного присутствия обнаруживаются до сих пор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (rybar) сообщает о том, что в пустынные районы на западе провинции были передислоцированы подкрепления проправительственного ополчения. Дополнительные отряды Национальных сил обороны (NDF)****** прибыли к населенному пункту Аш-Шула. Отмечается, что в данном районе существует вероятность вылазок «спящих ячеек» «Исламского государства». Как полагают, многие военные эксперты, боевики, осуществляющие подпольную деятельность в Сирийской пустыне, координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися на оккупированной США территории на юге соседнего Хомса.

Между тем связанные с ИГИЛ1 медиапорталы заявили о новом нападении, организованном на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории на восточном берегу Евфрата. Twitter-канал (IbnSiqilli), ссылаясь на подконтрольные террористической группировке источники, передает, что боевики подпольных ячеек подорвали дом одного из курдских радикалов в городе Дибан. О жертвах инцидента пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Поступила информация о новой попытке боевиков вооруженной оппозиции прорвать линию обороны правительственных войск в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова, в результате ожесточенных столкновений, инициированных исламистами в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа, погибли трое сирийских солдат, еще порядка 20 человек получили ранения.

В ответ на провокации боевиков боевые вылеты над оккупированными террористической коалицией «Тахрир аш-Шам» районами возобновили ВКС России. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по военным объектам радикалов на подступах к населенному пункту Аль-Хераки на юго-востоке Идлиба.

Провинция Хасака

Twitter-канал (apoal3ezmosab) сообщает о том, что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли новые территории в Северной Хасаке. Правительственные подразделения заняли ряд поселений вдоль шоссе, пролегающего между городами Тель-Тамр и Абу-Расин, таким образом обеспечив их безопасность. Поступают данные о том, что в связи с этим многие местные жители начали возвращаться в свои дома.

Между тем курдские радикалы возобновили насильственную вербовку гражданских лиц в провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), несколько молодых людей были арестованы в районе города Камышлы для принудительного прохождения военной подготовки в лагерях «Демократических сил Сирии» (SDF) или Отрядов народной самообороны (YPG).

1 Организация запрещена на территории РФ.