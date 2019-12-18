Патрушев сообщил о подготовке боевиками ИГ плацдарма для вторжения в Центральную Азию

Тегеран, 18 декабря. «Исламское государство»1 (запрещена в России) продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для атак в Центральную Азию. Об этом заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, за прошедшие 12 месяцев ситуация в сфере безопасности в Афганистане до сих пор остается нестабильной и даже ухудшается.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГ»1, — заявил он в иранской столице во время встречи секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану.

Патрушев указал на то, что в Афганистане остается, согласно различным подсчетам, 2,5-4 тысячи боевиков этой группировки, невзирая на недавнюю операцию правительственной армии, в результате которой удалось ликвидировать или взять в плен более 600 террористов.

Он также уточнил, что ключевые усилия «Исламского государства» сфокусированы на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже находится более двух тысяч боевиков, для подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии.

1 Организация запрещена на территории РФ.