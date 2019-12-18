«Альпийская Швейцария» появилась в больнице Петербурга. ФАН-ТВ

Уникальное художественное лечебное пространство «Альпийская Швейцария» появилось в городской больнице № 26 Санкт-Петербурга. Художники, актеры, гончары и другие ремесленники объединились, чтобы с помощью искусства помочь в реабилитации пациентам с нарушениями двигательной активности.

Для арт-терапии они превратили коридоры отделения медицинской реабилитации в альпийские луга: разрисовали стены, повесили кашпо с многолетними растениями. Не стенах изображена большая история о преодолении сложностей, о том, что покорить самые высокие вершины может каждый.

На мастер-классах пациенты больницы лепят из глины путников, которые, несмотря ни на что идут вперед. Как отмечают организаторы художественного пространства, это не только помогает пациентам восстановить мелкую моторику рук, но и подсознательно понять — сдаваться нельзя.

«Хорошие результаты уже были в процессе создания самого проекта. Еще не было завершено рисование, и люди уже из палат выходили, и просили поставить стульчики. Им тяжело было выйти из палаты, потому что ходить они не очень умеют, но уже хотелось сесть и смотреть», — отмечает автор проекта «Альпийская Швейцария» Юлиана Каминская.

Участие в создании художественного пространства приняли Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге, Городская больница № 26, Ботанический сад Петра Великого, студия художественной керамики «Бисквит», предприятие по производству фитоламп «Живой свет», художник Лидия Колпакова, актеры Никита Брусов, Даниил Иванов, лектор Юлиана Каминская.