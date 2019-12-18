ЛНР опасается, что Киев сорвет обмен удерживаемыми лицами

Луганск, 18 декабря. Последние заявления украинского политикума могут сорвать работу по подготовке процесса освобождения и обмена удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных». Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева.

По итогам встречи в «нормандском формате» были приняты решения и коммюнике, один из пунктов которого призывает Контактную группу способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом в Донбассе удерживаемых лиц до конца года.

Со стороны Украины звучат идущие вразрез с решениями «нормандской» встречи заявления, которые ставят под угрозу срыва договоренности по обмену.

«Президент Зеленский 10 декабря, на следующий день после встречи в «нормандском формате», сделал заявление о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике. Министром иностранных дел Украины Пристайко неоднократно давались комментарии по решениям «нормандской встречи», не имеющие ничего общего с действительностью», — заявила Кобцева.

Кобцева также отметила, что заявление главы СБУ Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими «параллельными курсами» расценивается как попытка уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей.

В свою очередь, ЛНР подтверждает полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЛНР обвинила Зеленского в подмене смысла и сути минских договоренностей, которая только отдаляет Киев от установления мира в Донбассе.