Водянова подставила Рудковскую снимком без фотошопа

Москва, 18 декабря. Российская модель Наталья Водянова провела в Москве благотворительный бал Baby Love Ball, в рамках которого осуществляется сбор средств для помощи детям с особенностями развития. В организации благотворительного мероприятия также приняла участие российский продюсер Яна Рудковская.
Участники мероприятия с удовольствием позировали перед объективами фотокамер. После окончания бала Водянова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором модель запечатлена в роскошном красном платье в обнимку с Рудковской, передает «Дни.ру».
«Спасибо всем, кто участвовал в воплощении этой мечты в реальность прошлой ночью. Специальный привет Яне Рудковской за помощь и поддержку», — подписала снимок Водянова.
Baby Love Ball first edition ✅ ♥️✨???????????? thank you to everyone involved in making this dream a reality last night♥️???? Special shoutout to the power houses @rudkovskayaofficial for your help and support into making this happen and @cordeliadecastellane for helping us set up the first ever Baby Dior show worldwide @filipkirkorov @phillparty and @dimabilan for donating their precious time and performance ✨✨✨???????? thanks to all of you we managed to raise 685k euros last night ????????♥️ @arthurpirozhkov @snedvetskaia @mercury_russia @babydior_official @novikovcatering @moetchandon @lidseventhouse @kenguru_official #babyloveball #nakedheartfoundation
Позднее на странице Рудковской в Instagram была опубликована аналогичная фотография. Однако внимательные пользователи Сети обнаружили отличия на одном и том же снимке, отметив, что своей публикацией Водянова подставила Рудковскую.
Мы не молчим и не рассуждаем и с Натальей Водяновой @natasupernova и с нашими друзьями в очередной раз не на словах, а на делах собрали 685 тыс евро в пользу благотворительного фонда @nakedheartfoundation и при поддержке креативного директора @babydior_official Корделии @cordeliadecastellane провели первый в истории показ @babydior_official .Мы не молчим! Мы показываем, что нам не безразлична судьба семей и детей с особенностями развития! Спасибо Компаниям @mercury_russia и @dior за огромную помощь в проведении нашего детского бала, Филиппу @fkirkorov , Диме @bilanofficial и Саше @arthurpirozhkov за их выступления, Лиде Симоновой @lidseventhouse за волшебное оформление, @phillparty за чудесный праздник для детей, всем детям из Академии @angelsofplushenko и @topministarmodels за участие в показе, @kenguru_official за чудесные игровые зоны для детей и поддержку. Мы с Натальей рады, что все прошло на самом высочайшем уровне и планируем делать наш #babyloveball ежегодно ❤️❄❄❄????♀
Так, рука продюсера стала в несколько раз тоньше, а овал лица — четче. При этом 44-летняя Рудковская стала выглядеть на 10 лет моложе. После этого подписчики Рудковской упрекнули продюсера в злоупотреблении фотошопом, передает «Царьград».
«Королева фотошопа. Сходила на страничку Водяновой. Да, разница в фотографиях разительная! И да, одна в тюлевой занавеске, другая в шторе. Можно самим пошить, а деньги на благотворительность отдать», — пишет katja_efi.
Стоит отметить, что ранее Рудковская и Плющенко обратились в полицию с заявлением после того, как в адрес их шестилетнего сына поступили угрозы и вымогательства денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.