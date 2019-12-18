Водянова подставила Рудковскую снимком без фотошопа

Москва, 18 декабря. Российская модель Наталья Водянова провела в Москве благотворительный бал Baby Love Ball, в рамках которого осуществляется сбор средств для помощи детям с особенностями развития. В организации благотворительного мероприятия также приняла участие российский продюсер Яна Рудковская.

Участники мероприятия с удовольствием позировали перед объективами фотокамер. После окончания бала Водянова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором модель запечатлена в роскошном красном платье в обнимку с Рудковской, передает «Дни.ру».

«Спасибо всем, кто участвовал в воплощении этой мечты в реальность прошлой ночью. Специальный привет Яне Рудковской за помощь и поддержку», — подписала снимок Водянова.

Позднее на странице Рудковской в Instagram была опубликована аналогичная фотография. Однако внимательные пользователи Сети обнаружили отличия на одном и том же снимке, отметив, что своей публикацией Водянова подставила Рудковскую.

Так, рука продюсера стала в несколько раз тоньше, а овал лица — четче. При этом 44-летняя Рудковская стала выглядеть на 10 лет моложе. После этого подписчики Рудковской упрекнули продюсера в злоупотреблении фотошопом, передает «Царьград».

«Королева фотошопа. Сходила на страничку Водяновой. Да, разница в фотографиях разительная! И да, одна в тюлевой занавеске, другая в шторе. Можно самим пошить, а деньги на благотворительность отдать», — пишет katja_efi.

Стоит отметить, что ранее Рудковская и Плющенко обратились в полицию с заявлением после того, как в адрес их шестилетнего сына поступили угрозы и вымогательства денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.