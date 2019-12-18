Трамп согласует санкции по «Северному потоку – 2», заявил политолог

Канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы в бундестаге, выступила против санкций Вашингтона в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток – 2». По мнению главы ФРГ, американское вмешательство может негативно повлиять на всю Европу. Политолог Евгений Минченко сомневается, что американцы будут прислушиваться к канцлеру Германии.

17 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, предусматривающий ряд санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В документе эти меры объясняются необходимостью обеспечения «энергетической безопасности Европы», с чем сама Европа согласиться не может. Пока бюджет еще не вступил в силу, так как его еще не подписал президент США Дональд Трамп.

«Маловероятно, что США прислушаются к выступлению Меркель. Трамп уже заявлял, что подпишет документ сразу же, как только он окажется у него на столе. Думаю, что американский президент будет игнорировать подобные просьбы», – пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей Минченко.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес сообщил о необходимости оперативной реакции на компенсацию ущерба от действий США в том случае, если штаты не откажутся от своих планов.

Если Трамп подпишет утвержденный Сенатом Конгресса США документ, санкции коснутся не только компаний, участвующих в сооружении газопровода, но и конкретных топ-менеджеров.

Как ранее сообщал ФАН, компания Nord Stream 2 AG 15 декабря направила запрос руководству Германии на прокладку труб зимой и в начале весны 2020 года, хотя ранее было принято решение не проводить работ из-за зимовья водоплавающих птиц в районе Поморской бухты. Теперь же в связи с опасениями по поводу вступления в силу санкций США работы хотят форсировать. Но нет уверенности в том, что их реально завершить до вступления в силу ограничений из санкционного списка Америки.

«Санкции, конечно, не остановят строительство, но могут создать множество проблем для тех компаний, которые к нему причастны», – заключил Минченко.

Напомним, что строительство «Северного потока – 2» почти завершено. Запуск газопровода запланирован на середину 2020 года.