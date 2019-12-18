Валерия поражена «мощным концертом» пережившего инсульт Носкова

Москва, 18 декабря. Известная российская поп-певица Валерия оказалась поражена тем, насколько мощным получился концерт Николая Носкова, несмотря на то, что артист пережил инсульт. Она отметила, что еще полгода назад разговоры о возможном выступлении на сцене выглядели чистой авантюрой.

Валерия поблагодарила продюсера Виктора Дробыша, который организовал концерт. По ее словам, если бы он не поверил в Носкова и не устроил ему выступление, то такого быстрого прогресса в улучшении состояния артиста не произошло бы. Валерия уверена, что концерт оказал сильнейший терапевтический эффект. Она также уверена, что все песни Носков пел без фонограммы, что особенно ценно.

Ранее сообщалось, что Николай Носков, который относительно недавно пережил инсульт, вновь вышел на сцену. Решение певца его коллеги восприняли по-разному.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал мероприятие «жалким зрелищем». Он отметил, что лучше артиста запоминать, когда он находится на своем пике, а не показывать его в немощном состоянии.

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь подчеркнул, что Носков — выдающийся музыкант. И что концерт был устроен не для молодежи, а для тех, кто знает и любит певца. На него пришли другие артисты, которые хотели поддержать коллегу, поэтому выступления было так важно.

Николай Носков является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон», премии «Овация» и имеет звание «Заслуженного артиста России». После перенесенного инсульта 63-летний певец исполнил песню «Снег», выступая в шоу «Вечерний Ургант». Музыкант сидел в кресле и почти не двигался, однако свой голос он сумел восстановить полностью.