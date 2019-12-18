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Стало известно о смерти популярного в YouTube блогера-заключенного Мопса

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Стало известно о смерти популярного в YouTube блогера-заключенного Мопса

Москва, 18 декабря. Популярный на просторах YouTube блогер-заключенный Сергей Новик, известный пользователям видеохостинга под псевдонимом Мопс дядя Пес, скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщается в среду в стриме на его канале.

Как отмечает телеканал «360», администраторы канала уже подтвердили эту информацию в комментариях к одному из видеороликов.

«Только что Господь упокоил душу раба Божьего Сергея Новика», — следует из закрепленного поста под роликом «Последнее видео Мопса... или, Мопс, живи, ты сможешь!».

Так, согласно сюжету видео, приятель и коллега Новика по стримам Андрей Щадило приехал к нему домой в гости. Судя по кадрам, физическое состояние блогера едва ли можно назвать хорошим: его лицо все в морщинах и осунулось, мужчине крайне сложно разговаривать, пишет «Вечерняя Москва»

Щадило во время разговора упрекнул друга, что тот «подсел» на спиртное и запрещенные препараты. Из ролика следует, что у Новика была обнаружена двусторонняя пневмония. Сам он рассказал, что у него «нет легких».

Как пишут «Дни.ру», Новику было 46 лет, из которых 27 он провел за решеткой. Кроме того, блогер «сидел на героине». На его YouTube-канал было подписано 448 тысяч человек, суммарное количество просмотров превысило 95 миллионов.

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