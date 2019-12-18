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ООН подтвердила свою причастность к задержанному во «Внуково» наркогрузу

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ООН подтвердила свою причастность к задержанному во «Внуково» наркогрузу

Москва, 18 декабря. Представитель Программы развития ООН подтвердил, что крупная партия метадона, которую российские таможенники обнаружили в аэропорту «Внуково», принадлежит международной организации.

Груз направлялся в Таджикистан в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, сообщает «НСН».

«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью Программы развития ООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», — заявил представитель ООН.

В ООН пояснили, что метадон был перехвачен из-за того, что на груз нанесли неправильную маркировку. В настоящее время организация в контакте с российскими властями пытаются урегулировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане ответили, кому везли шестимиллиардную партию наркотиков, задержанную во «Внуково», передает «Царьград».

 

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