ФБК получил крупные суммы в биткоинах за попытку дискредитации выборов в Мосгордуму

Москва, 18 декабря. Самые крупные поступления на биткоин-кошелек Леонида Волкова, используемый так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК), который в России признан иностранным агентом, совпали с активностью подельников скандального блогера Алексея Навального на выборах в Мосгордуму. Об этом свидетельствуют данные о транзакциях, находящиеся в открытом доступе на блокчейн-платформах.

Ссылка на кошелек Волкова появилась на сайте «Навальный 20!8» в декабре 2016 года, когда было объявлено, что скандальный блогер намерен выдвигаться в президенты.

«До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова», — говорилось на сайте.

Выяснилось, что средства на этот счет перечисляются до сих пор. За 2017 год на биткоин-кошелек ФБК поступило 64,315 миллиона рублей (по курсу биткоина на день транзакции). В 2018 году эта цифра достигла почти 135,5 миллиона рублей. За 2019 год на биткоин-кошелек Волкова пришло 45 миллионов рублей, при этом выяснилось, что основную часть этих средств иноагент ФБК получил во время гонки перед выборами в Мосгордуму.

В апреле 2019 года соратники Навального заявили о своем намерении стать кандидатами на выборах. Тогда же на криптокошелек пришло 10,2 миллиона рублей. Еще одно крупное поступление — 8,06 миллиона рублей — случилось в сентябре, при этом 6,89 миллиона рублей из них пришли одной транзакцией 10 сентября, то есть буквально через пару дней после выборов.

Как установил RT, все крупные перечисления за 2019 год на счет ФБК приходили с кошелька 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H. Только в апреле с него в пользу фонда Навального было произведено 12 транзакций на общую сумму 4,25 миллиона рублей. После выборов в Мосгордуму финансовые потоки с этого кошелька значительно ослабли — в октябре 2019 года с него перечислили всего 290,4 тысячи рублей. Это позволяет предположить, что некто мог оплачивать ФБК попытку дискредитации выборов.

Напомним, соратники Навального пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, однако им законно отказали из-за поддельных подписей. После этого сотрудники иноагента ФБК провели в столице несколько несанкционированных митингов и организовали массовые беспорядки.

Финансовая деятельность Навального и его фонда давно вызывает вопросы, в том числе и со стороны правоохранителей, которые организовали расследование против ФБК, касающееся отмывания денег. Кроме того, анализ показал, что самые крупные переводы на биткоин-кошелек Навального совпадают с выходом псевдорасследований скандального блогера.