Галкин установил в замке бронзовую антикварную дверь с аметистами

Москва, 18 декабря. Телеведущий Максим Галкин установил в своем замке бронзовую антикварную дверь, инкрустированную аметистами, бирюзой, сердоликом и гранатами. Юморист подчеркнул, что сделал это, так как хорошему дому нужна качественная огранка, а не потому, что хотел покичиться перед публикой.

Галкин признался, что для него дом по типовому проекту — «это скучно».

«Поэтому я построил нечто, что развлекло меня в процессе строительства», — заявил Максим Галкин в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Дверь, которую установил Галкин, является уменьшенной копией знаменитых дверей, которые стоят во Флорентийском баптистерии. На них изображены 10 сюжетов из Ветхого завета. Внутреннюю сторону входной двери юморист оформил купленными в Париже эмалями, где также изображены библейские сюжеты.

«Вместе с художником Артемом Степаняном мы взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом, небольшими гранатами», — сказал юморист.

Ранее Максим Галкин рассказал своим подписчикам в Instagram, что его с Аллой Пугачевой замок «атаковали» птицы. Юморист возмутился, что пернатые «пометили» его окно.

Напомним, осенью 2019 года замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался в центре скандала. Соседи звездной четы потребовали снести дом. Они указали на то, что здание построено с нарушением норм и правил.