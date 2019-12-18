Киев, 18 декабря. Россия имеет настолько большое влияние, что может влиять на выборы по всему миру. Об этом в среду заявила участница «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ экстремистская группировка) Елена Самбул, известная также как Маруся Зверобой.

Она отметила, что европейские лидеры во время встречи «нормандской четверки» сидели «на задних лапках» перед Путиным. В связи с этим националисты боятся, что Россия может сделать президентом Украины кого угодно.

«Когда поддерживает Россия, которая имеет такое влияние на мир, даже если она тапки Зеленского поддержит, не сомневайтесь, тапки Зеленского станут президентом. Россия может ушатать американцев. Она ушатывает, она уже посадила на зад Европу», — рассказала Самбул, выступая в эфире телеканала ATR.

Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу. По итогам переговоров было принято решение осуществить обмен удерживаемыми лицами до конца года, развести силы еще на трех точках линии соприкосновения, расширить миссию ОБСЕ и допустить в Донбасс сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Зеленский в ходе встречи также понял вопрос о передаче Украине доступа к границе до проведения выборов в Донбассе, однако Путин эту инициативу отверг, заявив, что она противоречит Минским соглашениям. Российский лидер также опасается, что допуск националистов на украино-российскую границу до проведения выборов в Донбассе и амнистии может вызвать масштабные этнические чистки русскоязычных жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.