Госдума приняла более 500 законов за 2019 год 

Москва, 18 декабря. Депутаты Госдумы приняли более 500 законов за 2019 год. Об этом на последнем заседании осенней сессии сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин подвел итоги работы Госдумы в уходящем году.

«Мы завершаем работу в этом году. До конца сегодняшнего пленарного заседания нам предстоит рассмотреть 29 законопроектов в третьем чтении, один — во втором чтении», — рассказал Володин.

При этом он отметил, что осенняя сессия самая короткая, но, несмотря на это, с учетом 18 декабря, количество принятых в этот период законов может составить 206.

«Всего за уходящий 2019 год [будут приняты] 530 законов», — подытожил Володин.

В понедельник, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.