Хореограф «Того самого концерта» Пугачевой назвал его одним из самых удачных проектов

СМИ активно обсуждают провал музыкального фильма Аллы Пугачевой «Тот самый концерт» – запись ее юбилейного выступления в Кремлевском дворце, которое состоялось 17 апреля этого года. По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей прибыли. Вопреки негативным отзывам представители Примадонны не соглашаются с такими критическими утверждениями. Свое мнение высказал и знаменитый хореограф Егор Дружинин, вложивший много сил в проект Примадонны, приуроченный к ее 70-летию.

Премьера картины состоялась 31 октября на Дальнем Востоке. Затем ее презентовали в западных регионах страны. Как известно, в последнее время Алла Борисовна не сильно радует поклонников своими живыми концертами. По сообщениям некоторых СМИ, фильм оказался провальным, по другим данным, картина собрала в прокате 30 миллионов рублей и наоборот порадовала Пугачеву перед новогодними праздниками.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием к постановщику танцевальных номеров концерта Егору Дружинину, который, как сообщили СМИ, расстроился из-за провала картины.

«Мне кажется, что это один из самых удачных проектов, который я сделал за последнее время. Не было ни одного человека, который высказался бы критично по поводу этого концерта», – уверенно заявил Дружинин.

Ранее хореограф рассказывал о трудностях работы с требовательной Пугачевой. Алла Борисовна, как всегда, предъявляла слишком строгие требования к постановке, и было очень сложно ей угодить. Но команда сделала все возможное.

Билеты на сам концерт были раскуплены моментально.

«Достаточно зайти и посмотреть, какое место кино занимает в прокате. Оно стоит на 5-м месте», – рассказал Дружинин.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что этот «паззл из музыкальных номеров» совершенно не стоит внимания, и он вообще не собирается его смотреть.