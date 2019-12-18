Врачи назвали три продукта, способных противостоять раку

Москва, 18 декабря. Врачи поделились наблюдениями о том, какие продукты способны предотвратить появление и развитие онкологических заболеваний и станут прекрасным средством для их профилактики.

На здоровье влияет целый комплекс факторов, в числе которых здоровый сон, отсутствие вредных привычек, наследственность и окружающая среда. И все же мнение специалистов сходится на том, что питание является одним из важнейших условий хорошего здоровья.

Врачи назвали три продукта, которые улучшают защитные функции клеток, помогая предотвращать различные генетические мутации, отмечает «МедикФорум».

Одним из таких продуктов является какао, в составе которого содержится большое количество антиоксидантов. Специалисты настаивают на том, что употреблять продукт нужно сырым, так как при обработке он может потерять часть своих целебных свойств.

Далее идет капуста брокколи, которая богата сульфорафаном. Благодаря этому веществу брокколи принято считать убийцами раковых клеток. Этот элемент усиливает защиту организма от клеточной мутации. Кроме того, это вещество есть в шпинате, в цветной и брюссельской капусте. К сильным профилактическим свойствам его относят, потому что он может ингибировать рост раковых клеток через высвобождение антиоксидантных и детоксикационных ферментов.

Третий продукт, способный защитить от рака — чуфа. Плоды чуфа еще принято называть тигровыми орехами или земляным миндалем. Чуфа — кладезь антиоксидантов. В 28 граммах содержится 278 процентов суточной нормы витамина Е. Эти орехи способствуют улучшению работы пищеварения и сердца, а также нормализуют уровень сахара в крови. Земляной миндаль не дает свободным радикалам воздействовать на клетки.