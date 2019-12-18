Барецкий хочет спасти «родную дочь» Грету Тунберг от нечестных людей

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что юная шведская экоактивистка Грета Тунберг является его родной дочерью. В интервью Федеральному агентству новостей он признался, что установить отцовство намерен не ради пиара, а потому, что ему жалко девочку.

Накануне 47-летний Стас Барецкий заявил, что Грета Тунберг — его дочь. Причем, знал он об этом до того, как на девочку обрушилась всемирная слава.

«Я знал, что у меня есть дочь, что ее зовут Грета и что она живет в Швеции. Ее мамаша мне фотки присылала. А в связи с последними событиями позвонила и сказала, что дочь стала знаменитой, но ей, мамаше, от девочки, типа, ничего не надо, у нее другая семья, а я могу на ней, что хочешь, сделать, — хоть пропиариться, хоть что. Это она мне так сказала», — объяснил шоумен в интервью ФАН.

Барецкий уточнил, что матерью девочки является Ника Сазонова, которая раньше жила в Петербурге, в 90-х работала «по отелям», а потом нашла себе мужчину и уехала в Швецию.

«Я за матерью Греты долго ухаживал, она мне нравилась, но у меня, видимо, денег было недостаточно. Она такая, знаете, на деньги велась. А Грета на меня похожа. У нее взгляд такой же. И на мать свою родную она тоже похожа. А эта певичка — не родная мать Греты. Грета выросла в приемной семье. В Швеции с этим все очень просто. Достаточно сказать, что ты не хочешь растить ребенка, и его передадут приемным родителям, которым еще и платить за это будут», — сказал Барецкий.

По словам шоумена, ему не нужен пиар, ему хочется наладить отношения со своим единственным ребенком, тем более что в Швеции это нормально, когда выросший в приемной семье ребенок общается с родными родителями.

«Мне не нужен пиар, я не Филипп Киркоров, которому надо полные залы собирать. Я просто хочу, чтобы дочь знала своего отца, а, может быть, даже вернулась в Россию, как бы это ни звучало громко или смешно для кого-то. Пусть смеются, ничего страшного», — заметил Барецкий.

Своей цели шоумен будет добиваться через адвоката, который сейчас собирает документы, необходимые для назначения экспертизы по отцовству.

«Сначала будет процедура сличения внешних сходств, потом — ДНК-тест. Шведы вообще довольно странная нация. Но они очень трепетно относятся к семейным ценностям. И если кто-то настаивает на процедуре ДНК, чтобы подтвердить родство, они проводят ее чуть ли не насильно. У них свои тараканы… А мне нужно просто установить отцовство. Просто потому, что это мой единственный ребенок. Мне не нужно ее славы — она не поп-звезда какая-то, и денег с нее мне не надо. Ее сейчас пожуют-пожуют и выплюнут. Бедная девочка», — сказал Барецкий.

По мнению «родного отца» юной шведской экоактивистки, Грету используют в своих целях не самые честные люди.

«Я понял, что ее подставили, она слушает чужое мнение. Вот эта история с поездом, например. Ей купили билеты в первый класс, сказали сидеть на сумках в проходе, и она это сделала. Она не знает, как быть. На нее это все обрушилось, а потом ее просто выплюнут. Мне ее жалко. Я реально хочу, чтобы она узнала своего отца и приехала в Россию», — сказал питерский шоумен.

Барецкий считает, что в России Грета могла бы продолжить свою борьбу с экологическими проблемами.

«У нас в России мусор девать некуда. Вот она могла бы с этим бороться. У нас люди доброжелательные. Думаю, наш президент мог бы назначить Грету министром экологии. Она молодая, активная, почему бы нет?» — считает Барецкий.

Он добавил, что уже заказал себе русско-шведский разговорник, чтобы общаться с дочкой.