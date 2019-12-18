Семья Заворотнюк показала журналистов, которые преследуют актрису

Москва, 18 декабря. Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали фотографии журналистов, которые преследуют известную актрису в погоне за сенсацией.

На одном снимке, который появился в Instagram-канале, посвященном телезвезде, изображен мужчина с телефоном, на двух других — человек с профессиональной камерой, который снимает больницу, где предположительно проходит лечение Заворотнюк.

Родственники актрисы добавили, что журналисты также пытаются подкупить персонал больницы, чтобы получить информацию о состоянии артистки.

«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?» — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько месяцев назад СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга. На днях появились данные о том, что опухоль в левом полушарии мозга спровоцировала развитие патологии. Сначала у артистки якобы отнялась правая рука, а затем болезнь парализовала всю правую сторону.

Согласно одной из версий, причиной развитие онкологического заболевания могла стать процедура ЭКО. По другой — попытка омолодиться при помощи стволовых клеток. О состоянии женщины тоже поступают противоречивые сведения. Одни утверждают, что актрису уже не спасти, другие — что болезнь была выявлена на ранней стадии и ситуация не является необратимой.

Отметим, что семья звезды «Моя прекрасная няня» и ее официальные представители при этом никак не комментируют ситуацию, чем только способствуют распространению слухов и домыслов.