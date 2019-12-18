Семья Заворотнюк показала журналистов, которые преследуют актрису

Москва, 18 декабря. Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали фотографии журналистов, которые преследуют известную актрису в погоне за сенсацией.
На одном снимке, который появился в Instagram-канале, посвященном телезвезде, изображен мужчина с телефоном, на двух других — человек с профессиональной камерой, который снимает больницу, где предположительно проходит лечение Заворотнюк.
Родственники актрисы добавили, что журналисты также пытаются подкупить персонал больницы, чтобы получить информацию о состоянии артистки.
«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?» — говорится в сообщении.
Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!
Напомним, что несколько месяцев назад СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга. На днях появились данные о том, что опухоль в левом полушарии мозга спровоцировала развитие патологии. Сначала у артистки якобы отнялась правая рука, а затем болезнь парализовала всю правую сторону.
Согласно одной из версий, причиной развитие онкологического заболевания могла стать процедура ЭКО. По другой — попытка омолодиться при помощи стволовых клеток. О состоянии женщины тоже поступают противоречивые сведения. Одни утверждают, что актрису уже не спасти, другие — что болезнь была выявлена на ранней стадии и ситуация не является необратимой.
Отметим, что семья звезды «Моя прекрасная няня» и ее официальные представители при этом никак не комментируют ситуацию, чем только способствуют распространению слухов и домыслов.