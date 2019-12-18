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Володин отчитался о выполнении Госдумой задач из послания президента Федеральному Собранию

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Володин рассказал о законодательном обеспечении послания президента Федеральному собранию

Москва, 18 декабря. Госдума выполнила послание президента Федеральному Собранию на 81%. Об этом на итоговом заседании осенней сессии сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин отметил, что вопросам из послания президента Федеральному Собранию в Госдуме уделяют особое внимание.

«Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента. Оно находится на отдельном контроле. На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%», — заявил Володин.

Володин рассказал о законодательном обеспечении послания президента Федеральному собранию

Из 86 пунктов послания законы вступили в силу по 70. По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение. По трем — инициативы на стадии предварительного рассмотрения, уточнил спикер нижней палаты парламента.

«По шести пунктам — ждем законопроекты от правительства. Мы считаем, что было бы правильно ускорить внесение в Государственную думу законопроектов, которые должны завершить обеспечение законодательное решение задач, которые поставил президент», — подытожил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава страны Владимир Путин выступит с новым посланием к Федеральному Собранию в 2020 году.

Источник: Федеральное агентство новостей
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