В Госдуме рассказали, кто первым попадет под удар в случае агрессии НАТО против РФ

НАТО целенаправленно готовится к масштабному военному конфликту, такое мнение в интервью изданию Минобороны РФ «Красная звезда» высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На это указывают сценарии интенсивных военных учений Североатлантического альянса последних лет, отметил Герасимов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что Россия полностью готова отразить любую агрессию НАТО. Парламентарий также указал, какая страна в этом случае при наличии тесных контактов с альянсом первой может попасть под удар российских стратегических вооружений.

«Возможности нашего генерального штаба и наших разведслужб позволяют за шесть месяцев до реального боевого столкновения точно определять его дату. И если начальник генерального штаба озвучивает данную информацию публично, учитывая все неблагоприятные факторы, которые может вызвать обнародование этой новости, к этому нужно отнестись крайне серьезно», — отметил первый зампред профильного комитета ГД в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Шерина, политика Соединенных Штатов как ведущей силы НАТО в данном случае абсолютно понятна и прагматична.

«Деньги, которые США тратят на гонку вооружений, на учения НАТО, на размещение своих военных баз, все эти деньги должны быть возвращены в американский бюджет. А такие затраты можно вернуть только посредством войн — это возможность продавать вооружения, это военные заказы, это требования контрибуций и захват материальных ресурсов противника. Поэтому, если американцы, нация очень расчетливая, вкладывают в учения НАТО такие ресурсы, а также, исходя из данных нашей разведки, наш генеральный штаб дает абсолютно точный прогноз», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам парламентария, все эти факторы учтены, и Россия, ее вооруженные силы все делают для того, чтобы противостоять любой угрозе.

«Российская Федерация достаточно делает для укрепления обороноспособности нашей страны. Мы только что отметили 60-летний юбилей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые являются основой ядерного щита нашей страны. Напомню, название ракеты «Ярс» (PC-24) —расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания». Для сдерживания любых агрессивных действий против Российской Федерации у нашей страны есть все силы и средства. И мы неоднократно говорили, что в случае необходимости удар будет нанесен по территории, с которой непосредственно исходят команды и указания. Так что, думаю, в этом случае боевые действия развернутся на территории страны, непосредственно прилегающей к территории России. Полагаю, это будет Украина, если Киев продолжит самоубийственную политику сближения с НАТО», — предупредил Александр Шерин.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее отметил, что с 2016 года страны НАТО увеличили военные расходы в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году этот показатель планируется увеличить до 400 млрд долларов. Кроме того, США и НАТО стоят планы космических войн, ради этого на саммите альянса было принято решение признать космическое пространство отдельной сферой ведения боевых действий. Герасимов также напомнил о развертывании в Европе компонентов ПРО США.

«В странах Балтии и Польше, в акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений НАТО. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку альянса к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — подчеркнул Герасимов.

В то же время глава Генштаба выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с НАТО ради снижения рисков возникновения военных инцидентов.