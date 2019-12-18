Москва, 18 декабря. Российские истребители пятого поколения Су-57 благополучно прошли второй этап «обкатки» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил журналистам руководитель Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, в настоящее время продолжаются тестовые испытания самолетов пятого поколения Су-57.

«Проведена их повторная апробация в Сирии, во время которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал он во время брифинга с военными атташе иностранных государств.

Напомним, зимой прошлого года руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что два истребителя Су-57 в течение 48 часов выполняли программу испытаний в Сирии. Летом 2018 года член экспертного совета Государственной думы по авиационной промышленности Владимир Гутенев сообщил, что в САР завершилось тестирование четырех Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в небе над Сирией.

Как сообщали ранее «Известия» со ссылкой на NI, Россия разрабатывает новую ракету класса «воздух-воздух» малых габаритов для отечественных истребителей Су-57. Отмечалось, что новинка позволит сделать эти самолеты еще опасней для условного противника.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Во второй части расследования рассказывалось о связях американцев и боевиков в Сирии. Так, Вашингтон систематически предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми БПЛА и наемниками в обмен на сирийские природные ресурсы. В первой части расследования рассказывалось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

В новом расследовании ФАН речь идет о том, как американцы создали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы «дискредитировать» борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.