Москва, 18 декабря. США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии, что препятствует оперативному возвращению сирийских граждан на родину. Об этом идет речь в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики (САР).

«Сирийское правительство проводит колоссальную работу по налаживанию мирной жизни в стране. Профильные структуры ООН признали соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам. Тем не менее, США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в САР», — говорится в сообщении.

Как ранее установило Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования, США спонсируют террористов в Сирии и поставляют оружие боевикам экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также сотрудникам ФАН удалось найти связь между террористами и автором «Новой газеты» Денисом Коротковым. В третьей публикации журналистов ФАН по данной теме рассказывается о россиянах, которые посвятили себя борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, выяснилось, что США, которые оказывают пособничество «Исламскому государству», создали в России сеть СМИ с целью дискредитировать действия российских военных и дипломатов, направленные на установление мира в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.