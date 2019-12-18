Египет потребовал от ООН не признавать соглашение Турции и ПНС Ливии по морским границам

Каир, 18 декабря. Египет потребовал от ООН не признавать соглашение о морских границах, подписанное Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, передает телеканал 218TV.

Ранее Каир счел незаконным соглашение о морских границах, заключенное между Турцией и «премьер-министром» так называемого ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Также стало известно, что Египет намерен поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА) и Палату представителей Ливии в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Договоренности о границах в Средиземном море между Анкарой и Триполи вызвали скандал: в Греции соглашение назвали абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, также Афины объявили персоной нон грата ливийского посла Мохаммеда Юниса Менфии. Осудила договоренности и Лига арабских государств.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, было сформировано в 2015 году. По факту оно опирается на незаконные вооруженные группировки, ответственные за революцию 2011 года, в результате которой был свернут и убит Муаммар Каддафи. Кроме того, сообщалось, что в составе этих бандформирований действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.