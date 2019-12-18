Самба, баран и Дед Мороз — репортаж ФАН со съемок новогоднего выпуска «Поле чудес»

Участники одной из самых популярных на российском ТВ программ — «Поле чудес» — поздравили с наступающим Новым годом телезрителей на девяти разных языках во время записи праздничного выпуска капитал-шоу. Корреспондент Федерального агентства новостей оказался единственным представителем средств массовой информации, который побывал в «Останкино» на съемках новогодней передачи.

Мест в студии примерно полторы сотни, но на этот раз она сумела вместить в себя, как заявил ведущий и художественный руководитель «Поля чудес» Леонид Якубович, более 200 человек. Все они были в прекрасном настроении, красиво одеты и наряжены в традиционный новогодний атрибут — мишуру.

Последний и самый торжественный выпуск года был посвящен, конечно же, праздничной теме, а также всему тому, что касается чая и чаепития. Даже самовар, размещенный на заветном игровом барабане, был рабочим и пыхтел.

Творческий коллектив шоу решил, что участниками на этот раз будут представители разных стран. А именно — России, Азербайджана, Украины, Грузии, Белоруссии, Молдавии, Бразилии, Израиля и Китая.

Гости из дальнего зарубежья достаточно неплохо изъяснялись по-русски, поэтому не удивительно, что и они понимали Якубовича, и он их. Справедливости ради отметим, что, например, бразильянка Ана Лусиа Гомес Да Силва, облаченная в не совсем привычную для народной телеигры одежду, уже десять лет живет в Москве. У нее русский муж, который позже признался, что выучил ради возлюбленной португальский язык всего за пару месяцев.

Говорит на «великом и могучем» и представитель Поднебесной Яньбинь Цзян, также уже немалое время проживающий в российской столице. При этом русский он учил еще в Пекине.

Якубович перед выходом первой тройки игроков пообщался с аудиторией, дав несколько важных и полезных советов о том, как нужно себя вести во время съемок. Ведущий, например, попросил присутствующих не жевать жвачку, так как это не очень хорошо смотрится на телеэкране. Зрителям были розданы флажки стран, чьи представители вышли в этот день к игровому барабану, и процесс начался!

Как и всегда, все до единого участники привезли с собой огромное количество гостинцев — самые разнообразные национальные угощения и напитки (в том числе и горячительные). Из-за кулис выносили подарки как самому ведущему, так и любимой программе.

Якубовичу вручили саблю, кинжал, картины, всевозможные поделки и даже крысу в клетке (наступающий 2020-й, согласно восточному календарю, является годом белой металлической Крысы). Ведущий примерил головной убор бразильских танцовщиц самбы, а также кольчугу и остроконечный шлем русского ратника былых времен.

Самым же, наверное, необычным подарком оказался баран: его каким-то образом сумел привести в студию игрок из Грузии Темур Сикмашвили.

Каждый участник привел с собой по творческому коллективу. Артисты в студии пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Тут было все — и упомянутая выше самба, и гуцульские пляски, и а капелла по-азербайджански.

В перерывах между этапами игры на сцену выходили и вовсе настоящие звезды — Витас, Зара и Сосо Павлиашвили. А уже по окончании съемок в студии появился главный символ Нового года — Дед Мороз. Якубович впервые за почти 30 лет работы ведущим «Поле чудес» воспользовался «служебным положением» и предложил в качестве Снегурочки свою внучку Софью.

В общем, все было весело и празднично: скорее всего, мало кто обратил внимание на то, что весь процесс длился более трех часов! Теперь, кстати, перед создателями программы стоит нелегкая задача — попытаться все вместить в часовой эфир (для новогоднего выпуска, возможно, хронометраж увеличат), отрезав все лишнее. За кадром останется, увы, немало интересных моментов.

Ну, а кто в итоге победил (между прочим, в финале главное слово-задание состояло из 15 букв) и была ли потом «Суперигра», вы сможете узнать из эфира, который, по предварительным и неофициальным данным, состоится на Первом канале вечером 27 или 28 декабря.

Ранее Леонид Якубович поведал ФАН некоторые секреты капитал-шоу «Поле чудес», а также много рассказал о своей жизни и о том, как надо бороться с фейковыми материалами в Интернете.