Путин планирует встретиться с руководством Совфеда и Госдумы

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин в ближайшее время может встретиться с руководством Госдумы и Совета Федерации. Об этом в среду заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Планируется встреча руководства Госдумы и Совета Федерации​​​. Есть о чем поговорить. Обычно это краткий отчет председателей палат, руководителей профильных комитетов», — отметил он, выступая перед журналистами.

По словам депутата Госдумы Алексея Диденко, встреча Путина с руководством двух палат парламента состоится 24 декабря. Какие конкретно планируется поднять вопросы на встрече с президентом — не уточняется, передает РИА Новости.

Отметим, что в четверг состоится большая пресс-конференция Путина, которая начнется в 12 часов по московскому времени. Практику проведения ежегодных пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. Первое мероприятие прошло накануне саммита «Большой восьмерки» 18 июля 2001 года. Президенту России задали 22 вопроса. Участие в беседе с российским лидером приняли порядка 400 журналистов.