В Торгово-промышленной палате оценили изменения для российских бизнесменов в 2019 году

Под конец декабря принято оценивать прошедший год, строить планы на год будущий. Вот и редакция Федерального агентства новостей решила не отходить от традиции и обратилась с вопросами к президенту Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергею Катырину.

— Сергей Николаевич, как вам прошедший год? Был он лучше, хуже предыдущего?

— Он точно был не хуже предыдущего и в целом оказался неплохим. Экономика немного продвинулась вперед, хотя хотелось бы увидеть более убедительные результаты. Но ведь и никакой рецессии, которую нам который год прогнозируют на Западе, снова не было. Так что оцениваю в целом положительно уходящий год и рассчитываю, что новый будет лучше.

— Недавно начала функционировать цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей «За бизнес». Палата активно участвовала в ее создании. Как идут дела?

— Электронная платформа, начавшая работу 19 ноября, создана для того, чтобы в режиме онлайн любой предприниматель из любой точки страны мог пожаловаться на давление правоохранительных органов.

Причины появления платформы понятны. Административное давление не снижается из года в год, мы в палате как получали много жалоб предпринимателей, так и продолжаем их получать.

У платформы есть соглашения о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и ФСБ. Каждая размещенная на ней жалоба тут же становится известной в центре. Ею занимаются, а не спускают «вниз» для разбирательства нередко именно тому, на кого жалуются, как это бывало раньше.

Мы полагаем, что платформа может серьезно остудить неправедный пыл тех правоохранителей, которые считают незаконное давление на бизнес главным методом работы с ним.

— Много уже жалоб?

— Первая поступила, как только заработала платформа. А за месяц пришло больше 800. Это немало, если учесть, что платформа еще толком даже не раскручена, и это доказывает, что бизнесу «на местах» бывает несладко.

Большая часть обращений — жалобы на явные неправомерные действия правоохранительных органов, на нарушения норм законодательства. Есть факты, указывающие на признаки прямых должностных преступлений в действиях правоохранительных органов.

Планируем, что в 2020 году платформа будет совершенствоваться: появится мобильное приложение, будет запущен искусственный интеллект для обработки обращений.

— С «подачи» ТПП РФ в стране заговорили о семейном бизнесе. Но его официально в стране как бы и нет, разве не так?

— Да, он пока законодательно в отдельную категорию не выделен, хотя на практике он активно развивается, и палата давно его поддерживает.

— А вот в Швейцарии, например, где семейный по своей сути бизнес уже сотни лет составляет основу экономики страны, специально закреплять его в законодательстве так и не понадобилось…

— Знаете, недавно в одном уважаемом министерстве мне тоже заявили: нет у нас законодательно закрепленной категории «семейный бизнес», и хорошо, и не нужно это нам…

Не согласен. У нас излишне громоздкая и неповоротливая бюрократическая система контроля за бизнесом. Больше 80% опрошенных нами предпринимателей отметили чрезвычайно сложные правила регулирования трудовых отношений для малых компаний. На каждого члена семьи, если его официально трудоустраивать в своей же семейной компании, нужно заполнять более 40 видов документов. Плюс отчеты, проверки… А когда же работать? Вот многие семьи и не оформляют внутри своей компании такие отношения, в сущности, невольно выбирая теневые схемы.

Проанализировав ситуацию, палата предложила законодательно выделить семейное предпринимательство в отдельную категорию, а также разработать семейный патент. Это позволит семейному бизнесу получать целевую, адресную государственную поддержку для развития. А семейный патент избавит от сложного и забюрократизированного регулирования трудовых отношений внутри семейной компании. Вписаны в патент все члены семьи, заплачен налог — и все, работай спокойно, зарабатывай, богатей.

В мире именно семейные компании создают 50% и больше рабочих мест. А мы, что, хуже?

— Все получится?

— В июле 2019 года я встречался с президентом страны. Владимир Путин поддержал предложения палаты. Должно получиться. Вопрос: как быстро? Со сроками у нас традиционно бывают сложности.

— А с самозанятыми, считаете, эксперимент удался?

— Думается, вполне. За год эксперимента, проводимого в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, сотни тысяч людей вышли из «тени».

Налог на профессиональный доход самозанятых, то есть тех, кто занимается репетиторством, уборкой, подрабатывает нянечкой и так далее, установлен настолько минимальный, что не платить его просто стыдно, я так считаю. Не работаешь — не платишь. Никаких бумаг. Людям спокойно, государству выгода. Еще 19 регионов подключится к проекту в новом году.

— А вот говорят, что некая червоточинка здесь все же появилась…

— Да, некоторые компании начали своих сотрудников «переквалифицировать» в самозанятых ради снижения налогов. Безусловно, это нарушение. Я полагаю, здесь надо применить весьма жесткие наказания, потому что искажается и дискредитируется важное дело.

При этом, не дай бог, чтобы появилась идея чисто бюрократически как-то «усовершенствовать» вообще весь налог на самозанятых и так далее. Люди снова уйдут в «тень» и вряд ли опять поверят обещаниям.

— ТПП РФ запланировала провести в 2023 году в Москве Всемирный конгресс торговых палат…

— Это не совсем точная формулировка. Мы пока только стараемся завоевать право впервые провести такое грандиозное мероприятие в Москве. В феврале в Париже пройдет презентация заявки ТПП РФ. Конкуренты у нас серьезные. ТПП РФ заручилась поддержкой со стороны главы государства и правительства. Это важный критерий для определения членами жюри конкурса страны, принимающей конгресс.

— Есть что-то, что не удалось сделать в уходящем году, о чем вы сожалеете?

— Да, есть. В очередной раз не удалось решить вопрос неналоговых платежей. Их, этих платежей, несколько десятков, и это дополнение к налогам обходится бизнесу, в конечном счете потребителям, больше, чем в триллион рублей в год. Палата лет пять назад систематизировала эти платежи, провела их экономический и правовой анализ, [оценила] влияние на бизнес и предложила навести порядок, приняв соответствующий закон. Глава государства нас поддержал. Но сегодня это напоминает бесконечный телесериал — конца не видно. Столкнулось слишком много мнений и ведомственных интересов.

— Давайте верить, что в будущем году все удастся…

— Спасибо за пожелание. И вам удачи в наступающем!

Ранее Катырин в беседе с ФАН сообщил, что бизнес освободят от избыточных и дублирующих обязательных требований.