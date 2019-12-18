Киев откажется от своей неприступной позиции на переговорах по газу, уверен эксперт

Переговоры Украины и России по газу возобновятся весной 2020 года в том случае, если стороны не договорятся до конца года, сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Однако в любом случае украинскому газовому концерну придется сдавать свои «неприступные» позиции перед «Газпромом». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Глава украинской компании подчеркнул, что переговоры могут начаться вновь в апреле или мае. Он уверен, что прекращение транзита на значительный срок негативно отразится на украинской экономике, и темпы ее роста могут снизиться.

По словам Василия Колташова, «Нафтогаз» ведет себя очень странно и провоцирует обострение с «Газпромом» в процессе переговоров.

«Под их (представителей «Нафтогаза». — Прим. ФАН) давлением президент Украины Владимир Зеленский вел себя жестко на переговорах по газу в Париже, как они ранее говорили в «Нафтогазе». При этом они недавно отказались от 25-процентной скидки при поставках газа из России, – сказал Колташов. — Все хвалили Зеленского за отказ разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу. А теперь представители «Нафтогаза» говорят, что какие-то проблемы будут у экономики Украины. А разве они не закладывали эти проблемы изначально в свою позицию? Это ведь очевидные вещи. Они странные люди. На Украине ожидали, что Москва будет унижаться, выпрашивая у них транзит, но этого не произошло. Теперь «Нафтогаз» оказался в ситуации, когда при своем раздутом самомнении он должен сам просить транзита. Иначе им нужно будет обеспечить сохранность газотранспортной системы без газа».

В текущих условиях «Нафтогазу» придется отказаться от требований к «Газпрому» по Стокгольмскому арбитражу. Но стоит отметить, что получить по его решению компенсацию у «Газпрома» «Нафтогаз» все равно не имеет никаких шансов, т. к. международные судебные решения российская компания может не признавать.

«Таким образом, если в «Нафтогазе» не полные идиоты, то им придется отыгрывать и сдавать позицию за позицией в тайных переговорах, добиваясь транзита на газ без всяких скидок. Одно дело хорошее предложение Москвы накануне «нормандского саммита», а другое дело просто закулисные переговоры в режиме «мы панически напуганы». Власти Украины очень некрасиво вели себя до саммита и на нем. Вряд ли Москва после этого даст им скидку на газ. Но им все равно придется сдать свои неприступные позиции, чтобы какое-то время остаться транзитером газа», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее во время встречи «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что новый контракт по транзиту российского газа будет подписан до конца уходящего года. Он пояснил, что Россия предложила подписать контракт сроком на год, но Киев запросил 10 лет.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа подходит к концу 31 декабря. При этом украинская сторона назвала переговоры по его продлению «сложными». Переговоры проходят на фоне судебных разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Москва предлагает заключить мировое соглашение и осуществлять прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств. «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 млрд долларов. По словам Зеленского, Украина готова рассмотреть взыскание долга с «Газпрома» не деньгами, а природным газом.